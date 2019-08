Berlin (dpa) - Eine Woche nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof hat die Deutsche Bahn eine neue Projektgruppe für mehr Sicherheit ins Leben gerufen. "Es geht darum, dauerhaft vernünftige Lösungen für mehr Sicherheit zu finden", sagte ein Bahn-Sprecher am Montag in Berlin. "Was wir jetzt nicht brauchen, ist vorschneller Aktionismus." Bereits am Montag habe es ein Treffen mit der Bundespolizei gegeben, weitere Gespräche mit Bahnexperten und Sicherheitsleuten sollen folgen. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" (Montag) berichtet.