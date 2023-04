Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

In der Lohnrunde für Bahn-Mitarbeiter kommt es zu scharfen Konflikten, sodass eine Einigung noch in weiter Ferne ist. Gewerkschaften und Deutsche Bahn vertagten am Mittwoch trotz eines neuen, deutlich höheren Gehaltsangebots ihre seit Dienstag laufenden Gespräche. Auf die Bundesbürger könnten nun weitere Bahnstreiks zukommen.

Zuvor hatte die Bahngewerkschaft EVG ein neues Angebot der Deutschen Bahn abgelehnt. Diese bietet eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie von insgesamt 2850 Euro. 2024 soll es dann in zwei Schritten zehn Prozent mehr Gehalt für die unteren und mittleren Lohngruppen geben sowie acht Prozent für die oberen. Insgesamt hätte der Vertrag eine Laufzeit von 27 Monaten. "Das ist ein Riesenpaket, das sich am Volumen des öffentlichen Dienstes orientiert", argumentierte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

Die EVG sieht in dem Bahnvorschlag aber keine Grundlage für Verhandlungen. Die Erhöhungen ab dem kommenden Jahr bedeuteten für die eigene vorgeschlagene Laufzeit von einem Jahr maximal 150 Euro mehr im Monat, betonte Verhandlungsführer Kristian Loroch. Zudem sei eine Laufzeit von 27 Monaten inakzeptabel. Ein weiterer Knackpunkt ist der Mindestlohn. Wenige Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten diesen beim Unternehmen lediglich über Zulagen. Noch vor den inhaltlichen Tarifgesprächen will die EVG den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro je Stunde in den Tariftabellen festsetzen. Bahn-Personalvorstand Seiler zeigte sich am Mittwoch von der Gewerkschaft enttäuscht: "Wir wollen so schnell wie möglich weiterverhandeln."

Ohne die Einigung wird es wohl weitere Bahnstreiks geben. Bereits vergangenen Freitag legte die Bahngewerkschaft EVG einen halben Tag lang die meisten Züge lahm. Außerdem finden ohnehin weitere Arbeitsniederlegungen statt, die die Bürger zumindest regional betreffen. Am Mittwoch startete die Gewerkschaft Verdi Aktionen im Nahverkehr unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und im Norden der Bundesrepublik. Hier geht es zwar nur um 5000 Beschäftigte regionaler Verkehrsbetriebe, doch lokal kommt es zu Einschränkungen. Bereits am Montag rief Verdi am Flughafen Berlin/Brandenburg und ganz kurzfristig auch in Hamburg zum Warnstreik auf. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen.

In der Bahn-Tarifrunde verlangen die Gewerkschafter seit Beginn zwölf Prozent mehr Geld, mindestens aber 650 Euro brutto mehr im Monat. Damit geht die EVG noch über die Forderung der Gewerkschaft Verdi hinaus, die für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Geld verlangt hatte. Das war bereits höher als die Lohnforderungen der Industrie-Gewerkschaften. Gelten soll der neue Tarifvertrag nach der Vorstellung der EVG für ein Jahr. Für Niedrigverdiener wie Reinigungskräfte oder das Bahn-Sicherheitspersonal entsprächen die Forderungen einer Gehaltserhöhung von mehr als 25 Prozent. Die EVG verhandelt für 230 000 Beschäftigte, 180 000 davon sind bei der Bahn angestellt.

Das Verhandlungsklima zwischen Bahn und Gewerkschaft war stets angespannt. Mit einem groß angelegten Verkehrsstreik hatte die EVG und Verdi vor dem halbtägigen Warnstreik am vergangenen Freitag bereits Ende März den Fern- und Nahverkehr in Deutschland für einen Tag weitgehend lahmgelegt.

Bei der EVG gab es noch einige Aufregung um einen zweiten Vorstoß der Bahn

Nach einigem Zögern hatte die Bahn zunächst fünf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von 2500 Euro angeboten, die Laufzeit des Tarifvertrags hätte 27 Monate betragen sollen. Der EVG war das deutlich zu wenig. Auf Arbeitgeberseite wiederum ärgerte man sich nicht nur über den heftigen Warnstreik, sondern auch darüber, dass die EVG den nächsten Verhandlungstermin mit der Bahn nicht vor den 25. April vorziehen wollte.

Zusätzlich gab es bei der EVG einige Aufregung um einen zweiten Vorstoß der Bahn. Personalvorstand Martin Seiler schlug vor, der Abschluss bei der Bahn solle sich am - inzwischen angenommenen - Schlichtervorschlag im öffentlichen Dienst orientieren. Die Chefverhandler der EVG, Kristian Loroch und Cosima Ingenschay, wiesen das jedoch vehement zurück. Insbesondere die Idee einer Inflationsprämie sehen sie kritisch.

Ihre hohen Forderungen begründen die Gewerkschafter einerseits mit der Inflation, die seit Beginn des Kriegs in der Ukraine stark gestiegen ist. Andererseits verweisen sie darauf, in den Corona-Jahren, als die Züge leer waren, aus wirtschaftlicher Verantwortung Zurückhaltung geübt zu haben. Die Lohnverluste müssten nun nachgeholt werden.