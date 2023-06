Signal auf Halt: Im März und April hat die EVG den Zugverkehr in Deutschland für jeweils fast einen Tag lahmgelegt.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) lässt ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Bahn entscheiden. Das hat der Vorstand der EVG am Donnerstag in Berlin beschlossen, wie die Gewerkschaft bekannt gab.