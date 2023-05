Von Alexander Hagelüken

Auf Millionen Reisende kommen neue Streiks zu, nachdem die Gewerkschaft EVG das Lohnangebot des Konzerns abgelehnt hat. "Kurzfristig wird es sicher noch mal einen Warnstreik geben", kündigte Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay an. Über den genauen Zeitpunkt berate man die nächsten Tage.

Der Streik soll noch nicht an diesem Wochenende stattfinden. Ingenschay kündigte an, man wolle nicht die Gedenkfeierlichkeiten zum Zugunglück in Eschede stören. In dem niedersächsischen Ort war es am 3. Juni 1998 zum bisher schwersten Bahnunfall in der Bundesrepublik mit über 200 Toten und Verletzten gekommen. Die EVG will weder am Tag der Feierlichkeiten am Samstag noch während der An- und Abreise am Freitag und Sonntag den Zugverkehr lahmlegen.

Ingenschay kündigte an, Streiks weiterhin mindestens zwei Tage vorher ankündigen. Das bedeutet, dass es frühestens am kommenden Montag zu Arbeitsniederlegungen kommen dürfte. Die Gewerkschaft diskutiert intern auch über einer Urabstimmung der Mitglieder. Bei einem positiven Votum wären unbefristete Streiks möglich.

Sowohl Gewerkschaft als auch Bahn-Konzern geben sich gegenseitig die Schuld daran, dass die Verhandlungen erneut stoppen und es zu neuen Streiks kommt. "Die EVG bewegt sich selbst nach fünf Verhandlungsrunden keinen einzigen Millimeter von ihrer ursprünglichen Lohnforderung", kritisiert Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Da machen Verhandlungen derzeit keinen Sinn". Die EVG nannte das Lohnangebot des Konzerns "inakzeptabel". Damit nehme das Unternehmen neue Streiks billigend in Kauf. Nur wenn sich die Bahn beim Lohn ernsthaft bewege, seien neue Arbeitsniederlegungen noch zu verhindern.

Die Tarifverhandlungen betreffen gut 200 000 Beschäftigte verschiedener Verkehrsbetriebe. Die meisten davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. Es gab bereits zwei Warnstreiks im März und April, bei denen die Gewerkschaft EVG den Zugverkehr für Millionen Reisende jeweils fast einen Tag lahmlegte. Ein dritter, für rund 50 Stunden geplanter Warnstreik wurde erst nach einem gerichtlichen Vergleich gestoppt.

Mehrere Faktoren machen die Einigung auf einen neuen Tarifvertrag diesmal besonders schwierig. Da ist zum einen die hohe Inflation von derzeit sieben Prozent aufs Jahr gerechnet, die die realen Einkommen der Bahnmitarbeiter dezimiert. Deshalb drängt die EVG wie andere Gewerkschaften auf starke Lohnerhöhungen vor allem für Beschäftigte mit geringeren Einkommen. Diese leiden nach wissenschaftlichen Studien besonders stark unter der Preiswelle, da sie einen hohen Anteil ihres Einkommens für Grundbedürfnisse wie Heizen, Strom und Nahrung ausgeben, die sich besonders stark verteuert haben.

Die EVG fordert deshalb zwölf Prozent mehr Lohn für ein Jahr, mindestens aber 650 Euro Erhöhung. Dieser Mindestbetrag würde etwa 20 000 Wenigverdienern eine Gehaltssteigerung von um die 25 Prozent bescheren. Das bisher letzte Angebot der Bahn gewährt den unteren Lohngruppen zusätzlich zu einer Inflationsprämie von knapp 3000 Euro zwölf Prozent mehr Gehalt, aber verteilt auf zwei Jahre. Da klafft eine große Differenz zur Forderung der Gewerkschaft.

Dies ist ein zentraler Grund, warum die EVG das Bahnangebot komplett zurückweist. Die vorgesehene prozentuale Staffelung benachteilige die unteren Lohngruppen, erklärte Verhandlungsführer Kristian Loroch. Man habe mit der Bahn erörtert, wie sich ein Mindestbetrag im Tarifabschluss abbilden lasse. Leider finde sich dies im Angebot nicht wieder.

Dem Bahn-Management wird klar sein, dass der Gewerkschaft der Sonderaufschlag für Wenigverdiener besonders wichtig ist. Trotzdem differenziert sie ihr Angebot zwischen den einzelnen Verdienstgruppen weniger, als die EVG möchte: Während Wenigverdiener zwölf Prozent mehr Gehalt bekommen sollen, sind für mittel bezahlte Mitarbeiter zehn Prozent vorgesehen und für höher bezahlte acht Prozent. Die Inflationsprämie bekommen alle. Ein Mindestbetrag, wie ihn die Gewerkschaft fordere, verändere das Gehaltsgefüge, heißt es bei der Bahn. Ausgeschlossen sei er aber nicht.

Die Gewerkschaft verzögert eine Einigung, indem sie erneut auf einem völlig neuen Angebot besteht, statt sich in Verhandlungen anzunähern. "Die Deutsche Bahn muss endlich ein Angebot machen, das auf unsere Forderung eingeht. Nur dann sind zielführende Verhandlungen möglich", sagt Verhandlungsführer Loroch. Die Gewerkschaft hatte bereits zuvor Verhandlungen aufgeschoben, bis der Konzern Vorbedingungen wie Gehaltsaufschläge für Bezieher des Mindestlohns erfüllte.

Das aktuelle Lohnangebot würde die Bahn nach ihren Angaben 1,4 Milliarden Euro im Jahr kosten. Die Forderung der EVG umzusetzen, koste aber 2,5 Milliarden Euro im Jahr. Dabei solle die Bahn ja gerade viel investieren. Ein zu hoher Lohnabschluss könne die Schulden der staatseigenen Firma erhöhen.