Einen ausführlichen Blick in die eigene Vergangenheit zu werfen, kann schmerzhaft sein. Vor allem dann, wenn sie wie bei der Firma Bahlsen 135 Jahre zurückreicht und viele Umbrüche erlebte. 1889 gegründet, gibt es den Kekshersteller auch heute noch, er war „Nutznießer der NS-Diktatur und der Kriegswirtschaft“. So steht es in einer auch als Buch veröffentlichten Studie, die die Bahlsen-Familie in Auftrag gegeben hatte. Mehr als 800 Zwangsarbeiter haben demnach zwischen 1940 und 1945 für Bahlsen gearbeitet, mehr als 200 waren bisher bekannt. „Das Unternehmen drängte auf Zuweisungen“, schreiben die Historiker Hartmut Berghoff und Manfred Grieger. Bahlsen griff demnach gerne auf die von den zuständigen NS-Arbeitslenkungsstellen angebotenen Arbeitskräfte zurück.