Der Boom mit Wertpapierzertifikaten ruft die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan. "Wir schauen uns sowohl die Produktanbieter an als auch den Vertrieb und prüfen, ob das alles im Einklang steht mit den Interessen der Verbraucher", sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz der Behörde in Frankfurt. Der Boom mit diesen Papieren sei kein Zufall in einer Zeit, in der sich die Zinsen für Anleger nur zögerlich verbessert, zugleich aber die Zinsmargen der Banken ausgeweitet hätten, so Branson. Mit anderen Worten: Der Bafin ist aufgefallen, dass Banken und Sparkassen zuletzt wohl ziemlich gut verdient haben beim Vertrieb strukturierter Wertpapiere. Das will sich die Behörde, die auch für Verbraucherschutz im Finanzwesen zuständig ist, näher anschauen. Was genau untersucht werde und mit welchem Ergebnis zu rechnen sei, sagte der Behördenchef nicht, er betonte aber: "Wir nehmen das Thema ernst".