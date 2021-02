Von Cerstin Gammelin und Meike Schreiber, Berlin/Frankfurt

Nach der Entlassung der Spitze der deutschen Finanzaufsicht Bafin soll offenbar ein Headhunter mit der Suche nach geeigneten Nachfolgern beauftragt werden. Gesucht werden soll weltweit. Eine entsprechende Forderung hatte am Dienstag zunächst der FDP-Politiker Florian Toncar erhoben, später bestätigten Verhandlungskreise, dass der Kandidatenkreis ein globaler sein solle.

Die personelle Neubesetzung der Bafin ist Teil der grundlegenden Reform der Finanzaufsicht, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als Konsequenz aus dem Betrugsskandal des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard angestoßen hat. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies sagte, die Organisationsstruktur der Behörde werde weitgehend geändert. "Die neue Präsidentin oder der Präsident bekommen mehr Befugnisse", sagte Kukies am Dienstag. Die neue Spitze solle etwa die Hoheit über eine ebenfalls neue, geplante schnelle Eingreiftruppe bei Verdachtsfällen erhalten, so dass sie jederzeit eingreifen könne. Zudem solle sie mit so viel Durchgriffsrechten ausgestattet werden, dass sie die Modernisierung der Behörde durchsetzen könne.

Kukies stellte einen sieben Punkte umfassenden Plan zur Neuorganisation der Behörde vor. Er sei in den vergangenen Wochen von der Unternehmensberatung Roland Berger aufgestellt worden, sagte der Staatssekretär. Ziel sei es, dass konkreten Hinweise auf Fehler oder Bilanzbetrügereien sofort nachgegangen werden könne. Es werde Regelungen geben, damit Hinweise aufgenommen, bearbeitet und in entsprechendes Handeln umgesetzt werden könnten.

Der Sieben-Punkte-Plan umfasst laut Kukies eine sogenannte "Fokusaufsicht", eine Spezialaufsicht, die komplexe und internationale Unternehmen aus einer Hand überwacht. In diesem Team sollten Banker, Geldwäschespezialisten und Marktspezialisten zusammenarbeiten. Zudem soll eine Taskforce eingerichtet werden, "eine Gruppe hochqualifizierter Spezialisten mit Autorität, die eigenständig arbeiten und mit der Staatsanwaltschaft kooperieren können", sagte Kukies. Die Bilanzkontrolle soll gestärkt und personell neu aufgestellt werden, auch Wirtschaftsprüfer sollen künftig mitarbeiten. Hinweisgeber sollen künftig besser gepflegt und ernst genommen werden. Der Verbraucherschutz soll verbessert, die Datenkanäle enger verknüpft werden. Dazu werde es ein "Cockpit" geben, in das alle Daten einfließen, sagte Kukies.

Es ist nicht so, als hätte sich die Bafin nach dem Wirecard-Desaster nie mit ihren eigenen Fehlern beschäftigt. So kam zum Beispiel ein internes Revisionsgutachten im August 2020 zwar insgesamt zu einem wohlwollenden Ergebnis, wie es häufig der Fall ist bei internen Gutachten, förderte aber doch bemerkenswerte Schwächen zutage. Wünschenswert wäre zum Beispiel eine "hausweite" IT-Lösung, schrieben die Beamten ein wenig zaghaft in dem 47-seitigen Prüfbericht, also eine Lösung, "die den Zugriff und die Auswertung aller in der Bafin vorliegenden Informationen" zu den beaufsichtigten Firmen ermögliche. Mit anderen Worten: Die Bafin verfügt also allen Ernstes nicht über eine Datenbank, in der die Bafin-Beamten Informationen zu Wirecard, der Deutschen Bank oder der Commerzbank sammeln können. Eine derartige zentrale Datenbasis könnte auch die Digitalisierung weiter vorantreiben, heißt es daher hoffnungsfroh in dem Gutachten. Indes: ein "derartiger Ansatz erscheine nur langfristig umsetzbar".

Schnelle personelle Wechsel wird es allerdings nicht wirklich geben. Der bisherige Bafin-Chef Felix Hufeld und seine Stellvertreterin Elisabeth Rögele werden zudem erst zum 1. April und 1. Mai ausscheiden, wie eine Sprecherin bestätigte. Ob dies Auswirkungen auf Pensions- oder Ruhegeldzahlungen hat, könne sie nicht sagen. "Die vertraglichen Beziehungen werden ebenso wie die Modalitäten des Ausscheidens" mit dem Dienstherrn verhandelt, also dem Bundesfinanzministerium.