Von Cerstin Gammelin, Berlin

Am Ende ist der Druck auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) doch zu groß geworden - er musste die Konsequenz ziehen. Und zwar schnell. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass bei einem ehemaligen Mitarbeiter der deutschen Finanzaufsicht Bafin der Verdacht auf Insiderhandel mit Wirecard-Papieren bestehe. Kurz darauf sprach Scholz von einem "schwerwiegenden Vorgang". Keine 24 Stunden später teilt das Bundesfinanzministerium per dürrer Pressemitteilung mit, man habe sich "einvernehmlich" auf einen personellen Neuanfang verständigt. Der bisherige Bafin-Präsident Felix Hufeld muss gehen. "Der Skandal um die Wirecard AG hat offenbart, dass die deutsche Finanzaufsicht eine Re-Organisation braucht, um ihre Aufsichtsfunktion effektiver erfüllen zu können", teilt das Ministerium mit. Damit hat der Betrugsskandal des ehemaligen Dax-Konzerns das erste prominente Opfer gefordert.

"Endlich werden erste personelle Konsequenzen gezogen"

Nach dem Personalwechsel an der Spitze der Bafin wird die Forderung nach einem weiteren Rücktritt laut. "Endlich werden erste personelle Konsequenzen gezogen. Das kann aber nur der Neuanfang sein", sagte der FDP Abgeordnete Frank Schäffler, der auch im Verwaltungsrat der Bafin sitzt und zuvor eine Sondersitzung des Gremiums beantragt hatte. Parteikollege Florian Toncar forderte, wegen "gravierender Fehlbeurteilungen der BaFin im Fall Wirecard" müsse auch die für die Wertpapieraufsicht zuständige Exekutivdirektorin Elisabeth Roegele gehen, sie sei "nicht mehr tragbar". Sie habe es "in den letzten Monaten meisterhaft verstanden, alles bei Herrn Hufeld abzuladen". Auch der Grüne Danyal Bayaz forderte die Bafin-Vizepräsidentin auf, zurückzutreten. "Das ist überfällig". Linkenfraktionsvize Fabio de Masi schloss sich der Forderung an. "Frau Roegele ist nicht mehr tragbar, um die Finanzaufsicht umzubauen"

Die Klagen über Verfehlungen der Bafin in Zusammenhang mit dem Bilanzbetrug von Wirecard hatten Scholz zunehmend unter Zugzwang gesetzt. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Bafin einen ehemaligen Mitarbeiter der Aufsicht wegen des Verdachts auf Insiderhandel mit Wirecard-Papieren bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und vom Dienst freigestellt hatte. Der Beschäftigte soll strukturierte Produkte mit dem Basiswert Wirecard verkauft haben, nur einen Tag, bevor das Unternehmen im Sommer 2020 Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro einräumte. Der Verdacht war bei einer Sonderprüfung aufgetaucht.

"Wahnsinnsbelastung für den Standort Deutschland"

Am Freitag hatten auch die von der Union in den Verwaltungsrat entsandten Mitglieder Konsequenzen gefordert. Der Finanzminister habe "unmittelbaren Handlungsbedarf", sagte Alexander Radwan (CSU). Die Vorgänge in der Bafin seien "eine Wahnsinnsbelastung für den Standort Deutschland". Gerade jetzt, da sich nach dem Brexit die Finanzwirtschaft neu ausrichte in Europa. Matthias Hauer (CDU) sagte, neben strukturellen seien "auch personelle Veränderungen bei der Bafin erforderlich". Scholz sei als oberster Dienstherr "in der Pflicht, sicherzustellen, dass schon der bloße Anschein von Interessenkonflikten zwingend vermieden wird".

Die Bafin war besonders in die Kritik geraten, weil Mitarbeiter privat Aktien derjenigen Unternehmen gehandelt hatten, für deren Aufsicht sie zuständig waren. Bafin-Chef Felix Hufeld hatte seine Leute verteidigt mit dem Hinweis, die Wirecard-Aktie sei eben am Markt viel gehandelt worden. Der frühere Dax-Konzern Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Weil dies jahrelang unentdeckt blieb, steht unter anderem die deutsche Finanzaufsicht in der Kritik.