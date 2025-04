Im Ab und Auf der Börsen scheiterten einige Anleger in dieser Woche daran, auf ihre Konten bei Online-Brokern wie Trade Republic und Scalable zuzugreifen. Das hat ein Nachspiel.

Von Jannis Brühl

Im Chaos an den Börsen wurden diese Woche viele Anleger panisch, konnten ihre Panik aber nicht ausleben. In den sozialen Medien hätten sich am Montag und Mittwoch Beschwerden über Online-Apps wie Trade Republic und Scalable gehäuft. Anleger konnten nicht auf ihre Online-Depots zugreifen, die Systeme der Anbieter waren vom Ansturm zwischenzeitlich überfordert.