Schlimmer als ein Turnschuh ist nur ein Baby – das war, leicht vereinfacht, das Fazit der vergangenen bundespolitischen Woche. Die Politikerin Hanna Steinmüller hatte während ihrer Rede im Bundestag ihr schlafendes Baby in der Trage umgebunden. Und die Aufmerksamkeit, die die Grüne für diese Premiere bekam, überstieg fast jene aus der wirklich lang vergangenen Zeit, als Joschka Fischer wegen Turnschuhen im Hessischen Landtag einen Skandal auslöste. In den sozialen Medien verbreitete sich im üblichen Maß Hass, aber auch viel Zustimmung. Die Politikerin selbst gab anschließend eigens ein Interview, um zu erklären, wie es dazu gekommen war. Wirklich interessant aber waren die Fragen, die sich so mancher in mit Empörung gefluteten Kommentarspalten stellte: Stillt sie als Nächstes auch im Plenarsaal? Was, wenn das jede machen würde?