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PensionskassenSeine Betriebsrente ist sicher. Dachte er.

Lesezeit: 8 Min.

Rentenkürzung um 20 Prozent? „Das halte ich für eine Frechheit“, sagt Burkhard Greife
Rentenkürzung um 20 Prozent? „Das halte ich für eine Frechheit“, sagt Burkhard Greife
Foto: Nils Heck

Die Pensionskasse der Babcock kürzt die betriebliche Rente für tausende Rentner. Einer von ihnen ist Burkhard Greife. Der Fall zeigt, was viele nicht sehen wollen: Da wackelt was.

Von Nils Heck und Gunnar Herrmann

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Der Schock kommt für Burkhard Greife an einem Mittwoch im Mai. Der Rentner sitzt zu Hause am Tisch, als er den Brief der Babcock Pensionskasse öffnet. Er denkt nichts Schlimmes, was soll seine Pensionskasse schon von ihm wollen? Doch mit jeder Zeile wächst seine Unruhe: Man sei in eine „finanzielle Schieflage geraten“, schreibt die Kasse, von einer drohenden Insolvenz ist die Rede. Und von Rentenkürzungen, die jetzt nötig seien, um das Schlimmste zu verhindern. Mit der Finanzaufsicht Bafin sei alles schon abgestimmt.

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