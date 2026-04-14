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MedienSpringer-Chef Döpfner ist in Großbritannien am Ziel

Lesezeit: 1 Min.

Der „Daily Telegraph“ im Februar 2026 mit der Schlagzeile zur Verhaftung von Prinz Andrew.
Der „Daily Telegraph“ im Februar 2026 mit der Schlagzeile zur Verhaftung von Prinz Andrew. Gareth Cattermole/Getty Images

Das britische Kulturministerium hat das Geschäft genehmigt: Der Berliner Medienkonzern darf die Zeitung „Daily Telegraph“ übernehmen. Damit sind so gut wie alle Hürden genommen.

Von Caspar Busse

Es ist eines der wichtigsten Projekte von Mathias Döpfner, 63. Anfang März hatte der Chef des Medienunternehmens Axel Springer überraschend verkündet, dass er den Daily Telegraph übernehmen wolle. Das Blatt erscheint seit fast 170 Jahren und ist damit eine der ältesten und bekanntesten Medien Großbritanniens. Nun hat das britische Ministerium für Kultur, Medien und Sport nach einer umfassenden Prüfung den Verkauf erlaubt, teilte ⁠Springer mit.

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SZ PlusVon Michael Neudecker

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