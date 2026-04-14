Es ist eines der wichtigsten Projekte von Mathias Döpfner, 63. Anfang März hatte der Chef des Medienunternehmens Axel Springer überraschend verkündet, dass er den Daily Telegraph übernehmen wolle. Das Blatt erscheint seit fast 170 Jahren und ist damit eine der ältesten und bekanntesten Medien Großbritanniens. Nun hat das britische Ministerium für Kultur, Medien und Sport nach einer umfassenden Prüfung den Verkauf erlaubt, teilte Springer mit.
MedienSpringer-Chef Döpfner ist in Großbritannien am Ziel
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Das britische Kulturministerium hat das Geschäft genehmigt: Der Berliner Medienkonzern darf die Zeitung „Daily Telegraph“ übernehmen. Damit sind so gut wie alle Hürden genommen.
Von Caspar Busse
Medien:Springer kauft den „Telegraph“
Damit geht eine der ältesten Zeitungen Großbritanniens in deutschen Besitz über. Das sind die Hintergründe.
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