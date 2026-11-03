Seit Monaten geht es in der Öffentlichkeit vor allem um sie: Audi, VW, Mercedes, BMW. Die großen Autohersteller, ihre großen Krisen, ihre großen Spar- und Abbaupläne, ihre nicht selten sehr selbstbewussten Chefs. Dabei frisst sich die historische Auto-Krise dieser Tage viel tiefer in diese Branche hinein, als es die täglichen VW-Schlagzeilen nahelegen würden. Dass Schaeffler, der Herzogenauracher Zulieferer von Antriebskomponenten, jetzt den Abbau von Tausenden Jobs und die Schließung von vier deutschen Fabriken ankündigt, ist da nur die Spitze. Denn wenn es den Autoherstellern schlecht geht, dann geht es denen, die im Auftrag für sie arbeiten, erst recht schlecht. Oft sogar: noch schlechter. Und je weiter man nach unten kommt, desto mieser wird die Lage.

Man muss sich die Automobilindustrie vorstellen wie eine lange Kette, an der sehr unterschiedliche Unternehmen von sehr unterschiedlicher Größe aufgehängt sind. Ganz oben also die Konzerne aus Wolfsburg, München, Ingolstadt. Darunter jene großen Milliardenzulieferer, die selbst an die Hersteller liefern, nennen wir sie: die Schaeffler-Liga. Dazu gehören Konzerne wie Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen oder eben Schaeffler. Sie alle haben in den vergangenen Monaten angekündigt, wegen der Krise ihrer Kunden Tausende Stellen abzubauen. Nach unten hin dann öffnet sich der Trichter, dort arbeiten immer mehr und immer kleinere Lieferanten, die an die Nächstgrößeren verkaufen. Oft Mittelständler mit einem Umsatz von nur wenigen Millionen Euro. Familienunternehmen, kleinere Betriebe, von denen nicht selten auch das wirtschaftliche Wohl einer ganzen Kleinstadt abhängen kann. Sie bilden das kritische Ende der Nahrungskette. Da, wo sich die eigentlichen Dramen abspielen.

Allein zwischen Anfang 2024 und Mitte 2026 sind Studien zufolge weit mehr als 300 Insolvenzverfahren bei Automobilzulieferern eingeleitet worden, mehr als 35 000 Arbeitsplätze wurden abgebaut. Und dies dürfte erst der Anfang sein.

Ganz unten sterben die Unternehmen anonym und schlagzeilenfrei

Dann geht es um Unternehmen wie den Zulieferer Roku Mechanik aus Unterschneidheim im Ostalbkreis mit 145 Mitarbeitern. Oder den Spiegel- und Glasexperten Flabeg mit seinen 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem bayerischen Furth im Wald. Unternehmen, die – anders als Audi – kaum jemand kennt und deren Insolvenzen meist auch niemand mitbekommt. Denn am Ende der langen Kette der Autoindustrie stirbt es sich anonym, schlagzeilenfrei und unter Ausschluss einer größeren Öffentlichkeit.

Besonders betroffen sind Betriebe, die seit Jahrzehnten auf Teile für Verbrennungsmotoren spezialisiert sind, aber längst nicht nur die. Wenn die Absatzkrise der Großen dann irgendwann auch bei denen ganz unten einschlägt, dann geht es um alle und alles. Vom Kolben über Sitzpolster bis zum Spiegel.

Autohersteller, das war schon immer so, setzen ihre Zulieferer gerne einem enormen Preisdruck aus, das gehört zum Geschäft. Die einst hohen Renditen in München, Wolfsburg oder Stuttgart wären ohne diese rigide Preispolitik gegenüber den Zulieferern kaum möglich gewesen. Oft wurden eigene Kostensteigerungen lieber an das eigene Lieferantennetzwerk durchgereicht als auf die Verkaufspreise der Autos geschlagen. Klar: Kunden können sich aussuchen, welches Auto sie zu welchem Preis kaufen. Zulieferer haben keine Wahl, sie müssen liefern. So waren die Gewinne der einen immer schon die Sorgen der anderen. Dass sich die Krise der großen Autobauer zuletzt immer weiter zuspitzte, hat für die Zulieferindustrie daher verheerende Auswirkungen.

Und es gibt noch einen erheblichen Unterschied zwischen oben und unten: bei der Frage, welche Folgen diese Krise für die Betroffenen hat. Bei Mercedes werden für Beschäftigte durchaus auch mal Abfindungen in Höhe von 300 000 Euro und mehr aufgerufen. Bei BMW war der Ansturm auf das interne Mitarbeiterportal mit den individuellen Abfindungsinformationen so groß, dass es zusammenbrach. Die Betroffenen wollten wissen, ob sie für eine Abfindung im höheren sechsstelligen Bereich infrage kamen. Ein Luxusproblem für die kleinen, insolventen Zulieferer aus der Provinz.