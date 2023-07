In der Corona-Pandemie fuhren die Menschen weniger Auto - es gab weniger Unfälle. Doch mittlerweile kracht es wieder öfter auf deutschen Straßen.

Die Branche erwartet für 2023 einen Milliardenverlust. Jetzt sollen die Autofahrer mehr zahlen. Das zeigt einmal mehr: Wer in der Kfz-Versicherung ein treuer Kunde ist, zahlt fast immer drauf.

Von Herbert Fromme und Jonas Tauber

Autofahrer müssen sich auf deutlich höhere Versicherungspreise zum Jahreswechsel einstellen. Die Versicherer beklagen steigende Preise für Ersatzteile und höhere Reparaturkosten. Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) erwartet für 2023 einen Verlust in Höhe von 2,5 Milliarden Euro mit der eigentlichen Versicherung und sieht Handlungsbedarf. Zwar hatte die Branche in der Pandemie hohe Gewinne gemacht, da viele Menschen das Auto häufiger stehen ließen und es deshalb weniger Unfälle gab. Aber so rechnen die Versicherer nicht, sondern sie agieren nach dem Motto: Jetzt gibt es Verluste, jetzt wird erhöht.