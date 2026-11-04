Lohnt sich der Aufwand? Diese Frage stellen sich Autofahrer, wenn im Herbst die Wechselsaison in der Kfz-Versicherung kommt und sie entscheiden müssen, ob sie bei ihrem bisherigen Versicherer bleiben oder sich einen anderen suchen. Die meisten Verträge sind zum Jahresende kündbar. Die Kündigung muss dem Anbieter einen Monat vor Vertragsende zugehen. Stichtag ist deshalb bei der Mehrzahl der Policen der 30. November 2026. Bei Verträgen mit sogenanntem unterjährigen Ablauf gilt ein anderer Termin, er steht in der Police.

In den vergangenen Jahren ist die Kfz-Versicherung deutlich teurer geworden. Das Vergleichsportal Verivox hat errechnet, dass auf dem Portal die Angebote für wechselwillige Halter im Oktober 2026 satte 51 Prozent mehr kosteten als im Oktober 2022.

2023 und 2024 haben die Versicherer Milliardenverluste mit der Sparte gemacht: Sie hatten die Wiederkehr des Verkehrs (und damit der Unfallzahlen) nach der Pandemie falsch eingeschätzt und wurden gleichzeitig von massiven Preiserhöhungen bei Werkstatt- und Ersatzteilpreisen erwischt.

Aber jetzt beruhigt sich die Lage. Im vergangenen Jahr mussten die Versicherer deutlich weniger für Fahrzeugschäden aus Elementarereignissen wie Stürmen oder Überflutungen zahlen. Verivox sieht Preiserhöhungen von nur noch zwei Prozent und sogar Rückgänge im unteren Segment. Der Rückversicherer Hannover Rück erwartet zum 1. Januar 2027 zwar noch Preissteigerungen von vier Prozent in der Kfz-Haftpflicht bis sieben Prozent bei Vollkasko, aber das ist deutlich weniger als die zehn Prozent und 16 Prozent im Vorjahr.

Im Durchschnitt zahlen Autofahrer hierzulande 316 Euro für den Haftpflichtschutz und 460 Euro für die Vollkasko-Deckung. Da macht die Erhöhung im Schnitt zwölf Euro beziehungsweise 32 Euro im Jahr aus. Dafür den Aufwand? Daten eingeben, neuen Versicherer suchen, Vertrag abschließen, alten Vertrag kündigen, das alles für 44 Euro?

Tatsächlich ist diese Rechnung zu simpel. Bianka Bobell von der Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten (BdV) sieht bei manchen Versicherten ein deutlich höheres Sparpotenzial, will aber keine konkrete Zahl nennen. „Es gibt in Deutschland 33 000 zugelassene Fahrzeugmodelle und zahlreiche andere Kriterien bei der Versicherung“, sagt sie. Da sei es nicht seriös, allgemeingültige Zahlen zu nennen.

Das schmutzige Geheimnis der Branche: Neukunden werden bevorzugt

Aber für Bobell ist klar: Wer nichts tut, zahlt drauf – und das kann auch dreistellige Beträge ausmachen. Sie rät zum Vergleich, aber nicht automatisch zum Anbieterwechsel. Wer mit seinem Versicherer insgesamt zufrieden ist, sollte dort nach einem günstigeren Tarif bei mindestens gleichen Leistungen fragen.

Denn zu den schmutzigen Geheimnissen des Geschäfts gehört, dass sie mit Kampfangeboten in den Markt gehen, um Neukunden zu gewinnen, aber für bestehende Kunden die Preise vergleichsweise geräuschlos Jahr um Jahr erhöhen. Mit genau derselben Leistung hat ein Versicherer deshalb oft mehrere Tarife im Bestand.

Price Walking nennen das die Experten, eine Praxis, die inzwischen auch der Finanzaufsicht Bafin sauer aufstößt. Expertin Bobell: „Es kann einfach nicht sein, dass Bestandskunden immer benachteiligt werden und gezwungen sind, aktiv zu werden.“ Aber so ist es. „Von allein kommt ein Versicherer nicht und sagt, wir haben da übrigens ein kostengünstigeres Angebot für Sie.“

Ein Anruf kann also Geld sparen. Wenn das nicht hilft, lohnt sich ein Vergleich. Dafür gibt es Vergleichsportale, die wie Verivox oder Check24 Versicherungsmakler sind und von Provisionen für die vermittelten Verträge leben. Andere nehmen eine kleine Gebühr, so wie Nafi Auto. Nicht immer sind alle Versicherer auf dem Portal vertreten, den Marktführer HUK-Coburg sucht man bei Verivox und Check24 vergebens.

Bobell betont: Qualität geht vor Preis. Der Vertrag sollte mindestens 100 Millionen Euro Haftpflichtdeckung haben, Mietwagen im Ausland einschließen, Marderbisse und Tierkollisionen und bei Elektroautos alle Risiken um den Akku abdecken. Der Versicherer soll unbedingt den „Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit“ bei Kasko im Vertrag zusichern, sonst bleibt der Kunde in bestimmten Situationen doch auf dem Schaden oder einem Teil sitzen, wenn er zum Beispiel versehentlich eine rote Ampel überfährt.

Und: In die Entscheidung „bleiben oder gehen“ sollten Kundinnen und Kunden ihre Erfahrungen oder die von Freunden und Bekannten mit der Schadenregulierung einbeziehen. Das ist in den Beratungsgesprächen des BdV ein wiederkehrender Punkt, sagt Bobell. „Viele Verbraucher beschweren sich, dass die Kfz-Versicherer Positionen wegstreichen und erklären, das bezahlen wir nicht, oder das ist zu hoch abgerechnet.“ Dazu kommt, dass die Regulierung oft sehr lange dauert. Der günstigste Beitrag hilft wenig, wenn der Kunde beim Schaden um berechtigte Leistungen kämpfen muss.