Von Patrick Hagen, Friederike Krieger, Baden-Baden

Autofahrer können wohl frühestens für 2027 mit einer Entspannung bei ihrer Kfz-Versicherung rechnen. Für das kommende Jahr werden die Tarife in der Kfz-Haftpflichtversicherung im Durchschnitt um acht Prozent steigen, so prognostizierte es der Rückversicherer E+S Rück beim Branchentreffen in Baden-Baden. Die Rechnungen liegen in den kommenden Wochen im Briefkasten der Versicherten. Schon für das laufende Jahr waren die Tarife deutlich nach oben gegangen. Auch Ende 2025 seien noch einmal Erhöhungen für die Verträge 2026 zu erwarten.