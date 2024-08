Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Aufmerksame Beobachter konnten in den vergangenen Monaten auf den Straßen von San Francisco einen weißen Kleinwagen mit einer Kamera auf dem Dach herumfahren sehen. Am Steuer saß niemand, denn es handelte sich um ein Testfahrzeug für autonomes Fahren. Das wäre nicht weiter spektakulär, hätte den Kleinwagen nicht das chinesische Start-up We Ride losgeschickt. Das Unternehmen aus dem südchinesischen Guangzhou darf seit 2021 seine Technologie auf kalifornischen Straßen testen. Und das tut es auch: Nach einer Auswertung des Magazins Fortune legten die selbstfahrenden Autos von We Ride und vier weiteren chinesischen Anbietern seit 2017 fast drei Millionen Kilometer in Kalifornien zurück. Insgesamt waren dort 50 Fahrzeuge von chinesischen Herstellern unterwegs.