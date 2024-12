Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Vielleicht sollte man einfach mal gucken, was Travis Kalanick gerade so treibt. Der hatte einst den Fahrdienstvermittler Uber gegründet und somit den Personen-Transport grundlegend verändert. Der Aktienkurs des Konzerns gilt heutzutage als Barometer, wie es denn so läuft mit dem autonomen Fahren. Denn Ubers Dienste dürften nicht mehr so intensiv genutzt werden, wenn selbstfahrende Autos flächendeckend als Robotaxis eingesetzt werden. Wer also verstehen möchte, warum sich US-Autoriese General Motors (GM) komplett aus dem Wettrennen verabschieden will und was das für die Autobranche und -märkte weltweit bedeuten dürfte, sollte nach Kalanick suchen – und ihn in der Wüste finden.