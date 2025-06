Die Deutsche Bahn testet in Hessen den autonomen Nahverkehr. Aber wie zuverlässig sind die Autos – und wie sicher? Was es braucht, damit autonomes Fahren sich in Deutschland durchsetzt.

Von Kathrin Müller-Lancé und Vivien Timmler, Berlin/Langen

Die autonome Fahrt beginnt erst einmal – gar nicht. 15 Minuten später als mit der App bestellt rollt der kleine weiße SUV dann aber doch vor dem Bahnhof in Langen an. Und trifft gleich auf eine erste Herausforderung: Die Stelle, an der er eigentlich halten soll, ist von einem Bus belegt. Das Auto fährt also ein paar Meter weiter hinten an den Straßenrand, lässt noch einen Fahrradfahrer vorbei, der sich gerade vorgedrängelt hat, dann stoppt es. Zeit, einzusteigen.