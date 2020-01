Ein Autohaus der Superklasse: Der chinesische Tesla-Rivale Nio stellt seine Elektro-Sportwagen in einer Luxus-Shopping-Mall in Shanghai zur Schau.

Früher pilgerten deutsche Familien in Industriegebiete, wenn sie ein neues Auto kaufen wollten. Aber ist das noch zeitgemäß? Wie digitale Plattformen und Start-ups den Markt verändern.

Das "Nio-House" ist mitten im Zentrum Shanghais, in einer riesigen Luxus-Shopping-Mall an der Shimen 1st Road. Vor der Tür steht ein akkurat gescheitelter Herr mit eleganten Handschuhen. Er öffnet jedem Besucher mit einer kleinen Verbeugung die Tür. Auch das Interieur ist ganz anders, als man es von einem Autohaus erwartet. Gerade mal zwei Fahrzeuge stehen herum. Sonst nichts. Beleuchtete Holzstufen weisen den Weg ins Obergeschoss. Dort ist das Kontrastprogramm zu den Fahrzeughallen in Deutschlands Gewerbegebieten auf die Spitze getrieben: Teppichboden, Couchgarnituren, Bücherregale mit Lesesesseln, eine Küche mit Kaffeetheke, ein eigenes Spielzimmer für Kinder und, ja tatsächlich, ein Wohnzimmer.