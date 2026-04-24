Auf der Pekinger Automesse präsentieren die deutschen Hersteller, was sie aus verlorenen Jahren gelernt haben: dass man chinesischen Kunden am besten gibt, was chinesische Kunden wollen. Reicht das, um im größten Automarkt der Welt wieder Fuß zu fassen?

Von Christina Kunkel, Stephan Radomsky und Gregor Scheu, Peking/München