Zum Hauptinhalt springen

Auto- und RüstungsindustrieKnarren statt Karren

Lesezeit: 4 Min.

Bumm, bumm statt brumm, brumm: Ein Leopard 2 der Bundeswehr im Manöver: Audi-Ingenieure sollen demnächst leihweise unter anderem zum Panzerhersteller KNDS wechseln.
Bumm, bumm statt brumm, brumm: Ein Leopard 2 der Bundeswehr im Manöver: Audi-Ingenieure sollen demnächst leihweise unter anderem zum Panzerhersteller KNDS wechseln.
Kay Nietfeld/dpa

Vom Audi A3 zum Marschflugkörper „Taurus“: Weil in der Autobranche gerade Tausende Jobs wegfallen, leiht Audi Ingenieure  an Rüstungsfirmen in der Region aus.

Von Thomas Fromm und Stephan Radomsky

SZ bei Google bevorzugen

Die Fahrt von Ingolstadt ins knapp 30 Kilometer entfernte Schrobenhausen ist nun wirklich nicht unidyllisch. Der Weg durch hügelige Landschaften führt vorbei an Hopfen- und Spargelfeldern, vorbei an kleinen Dörfern, Bayern pur sozusagen. Doch ganz so romantisch ist die Sache dann auch wieder nicht, denn in und um Schrobenhausen herum wächst nicht nur der Spargel, hier wachsen noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel gibt es hier, mitten in einem schwer zugänglichen Wald, auch ein 80 Hektar großes Gelände, auf dem das Rüstungsunternehmen MBDA schweres Geschütz unter anderem für die Luftverteidigung zusammenbaut. Der Firmensitz von MBDA im dichten Hagenauer Forst ist Testgelände, Sprengplatz und Rüstungsfabrik in einem – Cruise-Missiles aus dem Spargelland sozusagen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite