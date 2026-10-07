Die Fahrt von Ingolstadt ins knapp 30 Kilometer entfernte Schrobenhausen ist nun wirklich nicht unidyllisch. Der Weg durch hügelige Landschaften führt vorbei an Hopfen- und Spargelfeldern, vorbei an kleinen Dörfern, Bayern pur sozusagen. Doch ganz so romantisch ist die Sache dann auch wieder nicht, denn in und um Schrobenhausen herum wächst nicht nur der Spargel, hier wachsen noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel gibt es hier, mitten in einem schwer zugänglichen Wald, auch ein 80 Hektar großes Gelände, auf dem das Rüstungsunternehmen MBDA schweres Geschütz unter anderem für die Luftverteidigung zusammenbaut. Der Firmensitz von MBDA im dichten Hagenauer Forst ist Testgelände, Sprengplatz und Rüstungsfabrik in einem – Cruise-Missiles aus dem Spargelland sozusagen.