Das Timing für diesen bundesweiten Aktionstag in der Autoindustrie ist natürlich rein zufällig, aber irgendwie fügt sich alles wunderbar zusammen. Es ist der Montag der großen Proteste, und IG-Metall-Chefin Christiane Benner steht vor dem VW-Stammwerk in Wolfsburg und sagt: „Überall brennt gerade die Hütte.“
Protest in der Autoindustrie„Wir Beschäftigten haben diese Situation nicht verursacht“
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München, Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt: Bei einer bundesweiten Protestaktion wehrt sich die IG Metall gegen den massiven Jobabbau in der Autoindustrie. Eindrücke aus einem Land, das sehr lange sehr gut von seinen Autos gelebt hat.
Von Thomas Fromm, Alexander Hagelüken, Catherine Hoffmann, Roland Muschel und Stephan Radomsky, München/Ingolstadt/Sindelfingen
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