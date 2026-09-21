München, Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt: Bei einer bundesweiten Protestaktion wehrt sich die IG Metall gegen den massiven Jobabbau in der Autoindustrie. Eindrücke aus einem Land, das sehr lange sehr gut von seinen Autos gelebt hat.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo (links) und IG-Metall-Chefin Christiane Benner geben zu Beginn des bundesweiten Automobil-Aktionstages der IG Metall vor dem Volkswagen-Werk ein Pressestatement ab.

Das Timing für diesen bundesweiten Aktionstag in der Autoindustrie ist natürlich rein zufällig, aber irgendwie fügt sich alles wunderbar zusammen. Es ist der Montag der großen Proteste, und IG-Metall-Chefin Christiane Benner steht vor dem VW-Stammwerk in Wolfsburg und sagt: „Überall brennt gerade die Hütte.“