Von Christina Kunkel und Paulina Würminghausen

Bei so einer Auto-Präsentation passiert ja nichts ohne Hintergedanken. Aber ob es nur Selbstironie war, dass VW den Werbetrailer für sein neues Elektroauto am Mittwochabend ausgerechnet mit dem Song „Under Pressure“ unterlegte? Wobei, immerhin fragt Freddie Mercury darin ja auch: „Can't we give ourselves one more chance?“ - also vielleicht eine neue Chance für VW, eine neue Chance für den größten deutschen Autobauer, endlich vorne mitzuspielen bei Software und bezahlbarer Elektromobilität.