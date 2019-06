24. Juni 2019, 17:42 Uhr Versicherungen Mitfahrer zu versichern

Gerade im Urlaub will man sich das Fahren bei langen Reisen aufteilen. Doch was, wenn die andere Person nicht mitversichert ist? Eine Übersicht von Extrapolicen für bestimmte Situationen.

Von Friederike Krieger, Köln

Mit dem Auto in den Campingurlaub zu fahren, verlangt manchmal Durchhaltevermögen. Besonders, wenn es an weiter entfernte Ziele wie die französische Atlantikküste geht oder in den Süden Italiens und die Fahrt länger als zehn Stunden dauert. Der ADAC empfiehlt Autofahrern, alle zwei Stunden eine Pause einzulegen, spätestens nach sieben Stunden ist ein Fahrerwechsel angebracht.

Manchmal ist das allerdings gar nicht so leicht. Etwa, wenn die Tochter oder der Bekannte, der das Steuer übernehmen soll, nicht in der Versicherungspolice eingetragen ist ...