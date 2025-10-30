Es ist ja nicht so, dass niemand mehr Autos kaufen würde. Die Kunden kommen schon noch in die Autohäuser. Sogar die E-Modelle, an denen sie lange Zeit vorbeiliefen und die deshalb in den Showrooms Staub ansetzten, verkaufen sich inzwischen: Der VW-Konzern zum Beispiel hat in den ersten neun Monaten des Jahres weltweit gut 40 Prozent mehr Batterie-Autos abgesetzt, insgesamt mehr als 700 000 Stück. Zugleich bringen Mercedes und BMW gerade mit großem Tamtam ihre neuen E-Hoffnungsträger auf den Markt. Und bald soll es auch endlich echte, günstige Volks-E-Wagen geben. Die Zukunft, könnte man meinen, rollt gerade erst so richtig an.
TransformationWarum die Lage der Autobranche so düster ist
Erst die Probleme in China, dann die Zölle in Amerika und jetzt auch noch eine neue Chip-Krise: Europas Autohersteller stecken in existenziellen Nöten. Über einen drohenden Niedergang, der auch selbstverschuldet ist.
Von Thomas Fromm, Christina Kunkel, Stephan Radomsky, Meike Schreiber und Paulina Würminghausen
