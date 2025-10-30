Es ist ja nicht so, dass niemand mehr Autos kaufen würde. Die Kunden kommen schon noch in die Autohäuser. Sogar die E-Modelle, an denen sie lange Zeit vorbeiliefen und die deshalb in den Showrooms Staub ansetzten, verkaufen sich inzwischen: Der VW-Konzern zum Beispiel hat in den ersten neun Monaten des Jahres weltweit gut 40 Prozent mehr Batterie-Autos abgesetzt, insgesamt mehr als 700 000 Stück. Zugleich bringen Mercedes und BMW gerade mit großem Tamtam ihre neuen E-Hoffnungsträger auf den Markt. Und bald soll es auch endlich echte, günstige Volks-E-Wagen geben. Die Zukunft, könnte man meinen, rollt gerade erst so richtig an.