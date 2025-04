Wie schlecht geht es deutschen Autobauern in China wirklich?

Preisdruck, Tempo, Technik: Chinas Autohersteller geben den Takt vor, und die Deutschen müssen sich plötzlich anpassen. Auf der Automesse in Shanghai wird sich zeigen, ob VW & Co. die Transformation schaffen.

Von Christina Kunkel und Gregor Scheu

Viele Automanager dürften sich noch gut an den April vor zwei Jahren erinnern. China hatte nach drei Jahren Pandemie seine strengen Corona-Regeln gelockert, Geschäftsreisende konnten wieder einfliegen. Die Automesse in Shanghai war das erste große Event, zu dem China die Welt wieder einlud. Und die Vertreter der deutschen Autoindustrie kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als sie auf die Straßen der Metropole, aber auch in die Messehallen blickten: Dort fuhren plötzlich vorwiegend chinesische Marken, vor allem bei den Modellen mit grünem Kennzeichen. Das bekommen nur Elektro- oder Hybridmodelle.