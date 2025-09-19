Zum Hauptinhalt springen

InvestitionenWas hinter dem Autobahn-Alarm steckt

Lesezeit: 5 Min.

Deutscher Alltag: Baustelle auf der Autobahn.
Deutscher Alltag: Baustelle auf der Autobahn. (Foto: Jochen Tack/IMAGO)

Trotz Milliardenschulden fehlt in Deutschland das Geld für neue Straßen und Schienen. Die Union greift nun Finanzminister Klingbeil frontal an. Doch die Sache ist anders, als sie erscheint.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es rollt eine Betonwelle der Empörung durchs Land. 15 Milliarden Euro, so am Donnerstag die Hiobsbotschaft aus dem Bundesverkehrsministerium (BMV), fehlen in den kommenden vier Jahren, um Deutschlands Autobahnen und Bundesstraßen zu erneuern. Und das, obwohl sich die schwarz-rote Koalition gerade erst einen Sonder-Schuldenberg für die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro genehmigt hat. Wie kann das sein?

Zur SZ-Startseite

ExklusivInfrastruktur-Sanierung
:Deutsche Bahn plant noch viel mehr Totalsperrungen

Die DB will von 2028 an Dutzende zusätzliche Strecken dichtmachen, und zwar teils monatelang. Das heißt auch: Die harten Zeiten für Fahrgäste kommen erst noch.

SZ PlusVon Klaus Ott und Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite