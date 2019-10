Wolfsburg (dpa) - Nach Problemen mit bestimmten Elektronik- und Softwarefunktionen hat Volkswagen zugesichert, dass Kunden den Golf 8 mit allen Ausstattungen zum Jahresende zumindest bestellen können. "Die meisten Funktionen sind schon enthalten. Natürlich gibt es auch darüber hinaus gehende Optionen", sagte VW-Markengeschäftsführer Ralf Brandstätter am Donnerstag vor der Vorstellung des neuen Modells in Wolfsburg. Auch höhere Ausstattungsvarianten könnten jedoch bereits geordert werden. "Zur Markteinführung kann man alles bestellen", meinte der Manager mit Blick auf Anfang Dezember.

Im Frühjahr hatte es Berichte über Probleme mit der Elektronik gegeben. Demnach sollte der Golf 8 erst einmal nur mit abgespeckter Technik starten, einige Funktionen sollten später dazukommen.

Brandstätter erklärte, einige höhere Ausstattungen seien ohnehin nicht gleich zum Verkaufsstart geplant gewesen: "Wir bauen gestaffelt." Insgesamt habe man nach der Aufarbeitung der IT-Probleme "die Zielkurve erreicht".

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh sagte der "Braunschweiger Zeitung", er gehe davon aus, dass der Golf 8 "Maßstäbe setzen" könne - die Digitalisierung sei in dem Kompaktauto nie so ausgeprägt gewesen. Es habe allerdings auch Schwierigkeiten gegeben: "Es geht dabei um die Breite an Experten für diese neuen Themen. Und da haben wir in Summe immer noch nicht genügend richtige Leute an Bord."

Der Golf 8 soll von Dezember an zunächst bei Händlern in Deutschland und Österreich stehen. Später wird das wichtigste Modell des VW-Konzerns nach und nach auch in weiteren Märkten angeboten.