Hannover (dpa) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat den gestorbenen früheren Volkswagen-Chef Ferdinand Piëch gewürdigt. "Mit Ferdinand Piëch verliert Niedersachsen eine große Unternehmerpersönlichkeit", schrieb der CDU-Politiker, der auch Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist, am Dienstag auf Twitter. "Er hat die Erfolgsgeschichte von Volkswagen maßgeblich mitgeschrieben. Wir gedenken ihm in Dankbarkeit und Hochachtung und sind in Gedanken bei seiner Familie."