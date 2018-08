16. August 2018, 18:49 Uhr Auto-Verbrauchsmessung Neues Verfahren, neue Kosten

Der Spritverbrauch wird künftig ehrlicher gemessen. Das führt zu einer höheren Kfz-Steuer - und beschert dem Bund Millionen Euro Zusatzeinnahmen.

Von Max Hägler

Die Sache mit dem Parkplatz auf dem Berliner Flughafen BER zeigt es eindrücklich: Es ist gerade etwas herausfordernd, Autos zu vertreiben in Deutschland. Jeder Neuwagen, der vom 1. September an verkauft werden soll, muss nach einem neuen Verfahren vermessen werden, zumindest was den Verbrauch anbelangt. Manche Hersteller kommen damit kaum hinterher, wie der Volkswagen-Konzern, der deswegen eben etliche Neuwagen mangels Zulassung auf dem Flughafen zwischenlagert.

Doch nun wird auch immer deutlicher, dass der neue Prüfstandard mit der sperrigen Abkürzung WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) auch Auswirkungen für Verbraucher und den Staat hat. Das Car-Institut der Universität Duisburg-Essen hat eine Musterrechnung für das Jahr 2019 angestellt. Demnach müssten Autofahrer durchschnittlich je 52 Euro mehr Kraftfahrzeugsteuer pro Jahr zahlen. Der Staat könne sich deshalb über deutliche Mehreinnahmen freuen, im kommenden Jahr könnten das 170 Millionen Euro sein, sofern dann etwa 3,3 Millionen Autos verkauft werden. Aufgrund des größer werdenden Fuhrparks auf deutschen Straßen könnten die Mehreinnahmen in 15 Jahren sogar 2,5 Milliarden Euro betragen, falls sich die Berechnungsgrundlage der Kfz-Steuer nicht ändert. Der "große Gewinner" der ganzen Sache sei jedenfalls der Bundesfinanzminister, sagt Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer: "Mit großer Freude wird das im Finanzministerium wahrgenommen, denn für die gleichen Autos gibt's jetzt mehr Kfz-Steuer."

Ob und wie viel Steuer genau anfällt und wie der Verbrauch eines Autos künftig beim Händler etikettiert werden soll - dies und viele weitere Punkte sind indes noch offen, worauf die FDP-Fraktion im Bundestag gerade in einer Kleinen Anfrage hinwies. Der Bund geht bislang - bei einem allerdings veränderten Steuergesetz - von einem Plus bei der Kfz-Steuer von etwa 400 Millionen Euro im Jahr 2022 aus; näher hat Berlin sich dazu noch nicht geäußert. Tatsächlich dürfen etwa die Spritverbrauchsangaben in den Prospekten bis auf weiteres noch nach dem alten Messzyklus angegeben werden, was für zusätzliche Verwirrung beim Autokauf sorgen wird.

Hintergrund bei den Mehrkosten und Mehreinnahmen ist jeweils die neue WLTP-Messmethode und die damit zusammenhängende Berechnung der Kfz-Steuer. Vom 1. September an verkaufte Neuwagen müssen auf dem Prüfstand ein bisschen schneller und sportlicher - man könnte sagen: realistischer - fahren als bisher und Sonderausstattungen wie eine Klimaanlage werden dazugerechnet. Das führt im Vergleich zum bisherigen Standard auf dem Papier zu einem Plus beim Spritverbrauch. In der Branche geht man von etwa 20 Prozent aus. Da der Verbrauch proportional zum Kohlendioxid (CO₂) ist, steigt auch die Kfz-Steuer, da diese sich nach Hubraum bemisst und nach dem CO₂-Ausstoß: Ab einem Messwert von 95 Gramm pro Kilometer werden zwei Euro pro Gramm und Jahr fällig. Ein 3er BMW mit 184-PS-Benzinmotor kommt nach Angaben des Car-Instituts so künftig auf eine 36 Prozent höhere Steuer (144 Euro), der Fahrer eine Lexus RX mit 238 PS muss 40 Prozent mehr zahlen (306 Euro). Immerhin könnten schnell entschlossene Käufer noch von einem Trick der Autobauer profitieren: Es sei zu erwarten, so Dudenhöffer, dass einige Hersteller ihre zwischengeparkten Wagen jetzt noch rasch vor dem 1. September zulassen - und diese Autos mit "Tageszulassung" danach recht günstig veräußern.