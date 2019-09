Babenhausen (dpa) - Der weitreichende Konzernumbau beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental trifft den Standort im südhessischen Babenhausen mit voller Wucht. Der Konzern ziehe sich im Geschäft etwa mit Anzeige- und Bedienelementen bis 2025 aus der Serienproduktion zurück, teilte Continental am Mittwoch mit. Zudem werde die Hälfte der Entwicklungsarbeit an andere Conti-Standorte verlagert. Betroffen seien in Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) mehr als 2200 Arbeitsplätze: 1800 würden in der Produktion "so sozialverträglich wie möglich" abgebaut. Für 450 Mitarbeiter in der Entwicklung gehe man davon aus, interne Lösungen und Transfermöglichkeiten zu finden.

Grund für den Job-Abbau seien die rapide Digitalisierung und die Absatzschwäche in der Autobranche. Da Fahrzeughersteller viel Geld in die Elektromobilität, automatisiertes Fahren und vernetzte Autos investieren müssten, übten sie einen starken Preisdruck auf Zulieferer wie Continental aus. Daher könne der Konzern den Standort Babenhausen nicht in vollem Umfang beibehalten.

Babenhausen bleibe aber auch nach Abschluss des Umbaus Ende 2025 als Leitungs- und Entwicklungsstandort des ansässigen Geschäftsbereichs "Instrumentation & Driver HMI" erhalten. Zudem blieben dort weiter Entwicklungsdienste und Kleinserienproduktion angesiedelt. An dem Standort waren Ende 2018 rund 3600 Menschen beschäftigt.

Continental hatte am Mittwoch einen großangelegten Konzernumbau verkündet. Bis Ende 2023 seien weltweit 15 000 Stellen von Veränderungen betroffen, davon 5000 in Deutschland, hieß es.