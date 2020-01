Rüsselsheim (dpa) - Der Autobauer Opel verzichtet auf die Teilnahme am Genfer Autosalon im März. "Aufgrund unserer Pläne und Markteinführungen in diesem Jahr nehmen wir aktuell am Brüsseler Autosalon teil und konzentrieren uns bei den bevorstehenden Produkteinführungen stärker auf andere Veranstaltungen", erklärte ein Sprecher am Dienstag in Rüsselsheim. Zuerst hatte die Fachzeitschrift "Automobilwoche" berichtet. Dem Blatt zufolge sind auch die Opel-Schwestern Peugeot und Citroën aus dem PSA-Konzern nicht in der Schweiz vertreten.