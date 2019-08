Rüsselsheim (dpa) - Der Autobauer Opel verkleinert im Zuge seiner Sanierung das Warenverteilzentrum am Stammsitz Rüsselsheim. Von derzeit noch 300 Stellen werden rund 200 gestrichen, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag bestätigte. Die Mitarbeiter sollen intern versetzt werden und andere Aufgaben übernehmen. Betriebsbedingte Kündigungen hat Opel in seinem Sanierungsplan "Pace" bis Sommer 2023 ausgeschlossen. "Künftig werden noch etwa 100 Beschäftigte in dem neuen Logistik-Center arbeiten", erklärte der Sprecher. Zuerst hatten die Tageszeitungen der VRM-Gruppe berichtet.