München (dpa/lby) - Im Streit um die Schließung des Continental-Werks in Roding hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den Autozulieferer scharf angegriffen. "Wir akzeptieren die geplante Werksschließung nicht", sagte Aiwanger am Mittwoch in München. "Conti hat Unterstützung des Freistaats Bayern erhalten und will sich nun aus dem Staub machen und die Mitarbeiter vor die Tür setzen. Das ist unanständig."

Roding habe "anpassungsfähige, gut ausgebildete Mitarbeiter, mit denen zukunftsfähige Produkte hergestellt werden können", sagte Aiwanger. "Wir pochen darauf, diese Arbeitsplätze und den Standort Roding zu erhalten, sonst beschädigt Continental auch sein bisher gutes Verhältnis zum Freistaat Bayern."

Continental hatte bereits vergangene Woche ein Umbauprogramm für den Konzern angekündigt. Inzwischen wurde bekannt, dass dabei der Standort Roding im Landkreis Cham mit 540 Mitarbeitern geschlossen werden soll.