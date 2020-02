Osnabrück (dpa/lni) - Der Chef des Volkswagen-Werks in Osnabrück will konzernintern auf eine bessere Auslastung des Standorts hinarbeiten. Es gebe noch weiße Flecken bei der Produktionskapazität des Osnabrücker Werkes, sagte der Sprecher der Geschäftsführung und Geschäftsführer Technik der Volkswagen Osnabrück GmbH, Jörg Müller. Er wolle die Stärken des Standorts - selbstentwickelte Kleinserien - zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell innerhalb des Konzerns machen, so Müller am Montag bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Osnabrück. Derzeit arbeiten 2400 Menschen bei VW Osnabrück. Laut IHK ist VW damit der fünftgrößte Arbeitgeber und einer der wichtigsten Ausbildungsbetriebe in der Region.

Seit Dezember wird in Osnabrück das derzeit einzige Cabrio-Modell des VW-Konzerns, das T-Roc-Cabrio, gefertigt. Derzeit stecke die Produktion noch in der Anlaufphase, sagte Müller. Die Nachfrage nach dem Modell sei gut. Daneben wird in Osnabrück für die Konzernmarke Porsche der Cayman gefertigt und der Elektrobus Moia-6 für den Ridesharing-Anbieter Moia. Außerdem werde derzeit der Bus für die Elektroautofamilie ID in Osnabrück entwickelt.

Das Werk in Osnabrück kam nach der Insolvenz des Osnabrücker Traditionsunternehmens Karmann vor gut zehn Jahren zum Volkswagen-Konzern. Dabei profitiert der Standort laut Müller von der alten Karmann-Tradition, von der Komplett-Entwicklung über die Fertigung von Werkzeugen bis zur Endfertigung von der Kleinst-bis zur Großserie alles anbieten zu können. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal des Werks im VW-Konzern. "Wenn Sie mir ein Auto auf einen Bierdeckel malen, wir können es bauen", sagte Müller. Diese Stärke müsse der Standort konzernintern noch besser ausspielen.