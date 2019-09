München (dpa) - München und BMW wollen gemeinsam die E-Mobilität in der bayerischen Landeshauptstadt vorantreiben. Die Stadtwerke München würden bis 2020 die Zahl der Ladesäulen von nun 460 auf 550 ausbauen, sagte die Münchner Umweltreferentin Stephanie Jacobs am Dienstag. Damit stünden dann 1100 Ladepunkte für Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung - statt 920 wie derzeit.

BMW will zudem die Flotte der E-Autos in seiner Gemeinschaftsfirma Share Now mit Daimler steigern. Bis Jahresende werde die E-Flotte bei Share Now in München von 85 auf 200 Autos mehr als verdoppelt, sagte BMW-Vorstand Peter Schwarzenbacher.

Die Kooperation sei aber nur ein erster Schritt, betonten beide Seiten. Perspektivisch seien 5000 Ladesäulen in München das Ziel, kündigte Jacobs an, ohne sich auf einen Zeitpunkt festzulegen.

Die Stadt München hat ein Interesse daran, die E-Mobilität voranzutreiben, um die Schadstoffbelastung in der Luft einzudämmen. BMW wiederum steht wie alle Autobauer unter Druck, die Wende vom Verbrenner-Motor zu alternativen Antrieben zu schultern. Der Konzern will 25 E-Modelle bis zum Jahr 2023 auf den Markt bringen.