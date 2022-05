Von Max Hägler

Die grüne Null Die große SZ-Serie "Die grüne Null" beleuchtet den Wandel deutscher Unternehmen und Branchen hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Wer sich mit Thomas Becker in der "BMW Welt" in München trifft, der braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass sein Job eine Herkulesaufgabe ist: Zähfließender Verkehr vor der Tür, auf dem Mittleren Ring. Und drinnen in der Halle diese ganzen neuen Autos: Glänzend, mit feinen Schwüngen, aber doch groß und schwer. Das alles möglichst grün zu bekommen, ist Beckers Aufgabe.