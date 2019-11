Kaiserslautern (dpa/lrs) - 31 frisierte Autos hat die Polizei in und um Kaiserslautern nicht weiterfahren lassen. Bei Verkehrskontrollen anlässlich des Saisonabschlusses der Tuningszene gingen den Beamten 41 Fahrer frisierter Autos ohne gültige Betriebserlaubnis ins Netz, wie ein Sprecher am Donnerstagabend sagte. 31 der Tuning-Fans hätten ihren Wagen stehen lassen müssen, abgeschleppt musste jedoch keiner werden. In vielen Fällen habe es eine Diskrepanz zwischen Erlaubtem und erstrebter Optik gegeben.