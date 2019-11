Hamburg (dpa/lno) - Der Volkswagen-Konzern startet im kommenden Frühjahr in Hamburg mit seinem Carsharing-Dienst "We Share". Rund 1000 elektrisch angetriebene Golf, Up! und später auch ID.3 sollen im Hamburger Stadtgebiet dem etablierten Anbieter "Share Now" von Daimler und BMW Konkurrenz machen. "Hamburg wird nach Berlin die zweite Stadt in Deutschland, in der wir den Menschen für ihre individuelle Alltagsmobilität eine zu 100 Prozent lokal emissionsfreie E-Flotte zum Teilen bereitstellen", sagte Philipp Reth, der Chef von "We Share", am Donnerstag in Hamburg. "Die Stadt bietet dafür hervorragende Bedingungen."

VW und die Freie und Hansestadt Hamburg verlängerten am Donnerstag die Mobilitäts-Partnerschaft, die sie vor gut drei Jahren eingegangen sind.