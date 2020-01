Grünheide (dpa/bb) - Der Vorstand des US-Elektroautobauers Tesla will nach Angaben der Brandenburger Landesregierung in wenigen Tagen über den Kaufvertrag mit dem Land für die Fläche der geplanten Fabrik bei Berlin entscheiden. Dabei gehe es um die Billigung des Vertrags, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Andrea Beyerlein, am Montag in Potsdam. Minister Jörg Steinbach (SPD) sagte der "Bild"-Zeitung (Montag/online): "Wegen der Urlaubszeit haben die Vorstandsmitglieder keinen gemeinsamen Termin gefunden. Das wird aber bis Monatsmitte geschehen."

An diesem Donnerstag wird der Landtags-Haushaltsausschuss voraussichtlich über die Einwilligung für den Deal entscheiden - in einer nicht öffentlichen Sitzung. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sagte am Montag, sie habe dem Ausschuss die Vorlage zum Grundstücksverkauf zugeleitet und bitte ihn darum, die notwendige Einwilligung zu erteilen. In Grünheide im Kreis Oder-Spree sollen nach Teslas Plänen von Sommer 2021 an Elektroautos gebaut werden.