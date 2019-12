Potsdam (dpa/bb) - Der Kaufvertrag zwischen Brandenburg und Tesla über die Flächen für die geplante "Giga-Fabrik" des US-Elektroautoherstellers ist nach wie vor noch nicht unterzeichnet. Die Staatskanzlei verwies am Freitag darauf, dass zuvor mitgeteilt werde, wenn der Vertrag fertig sei. Wenn beide Seiten unterschrieben haben, muss der Haushaltsausschuss des Landtags dem Deal noch zustimmen. Das kann nach Auskunft des Landtags faktisch nicht mehr in der Weihnachtswoche passieren. Ab Montag ist sitzungsfreie Zeit. Ein Ausschuss kann in dringenden Fällen zwar auch dann einberufen werden, aber unter bestimmten Bedingungen und mit einer Frist. Tesla will in Grünheide bei Berlin von 2021 an einen bestimmten SUV herstellen.