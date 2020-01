Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende hatten vergangenes Jahr gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt demonstriert - und die Organisatoren des Protests haben eine Neuauflage angekündigt, egal an welchem Standort die Schau künftig stattfinden wird. "Ich kann mir vorstellen, dass es sogar noch einmal deutlich mehr Zuspruch geben wird, wenn die IAA in Hamburg oder Berlin stattfindet", sagte der politische Geschäftsführer des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Hessen, Heiko Nickel, am Donnerstag.

Am Publikumswochenende hatten Umwelt- und Klimaaktivisten vergangenes Jahr direkt vor den Toren der IAA in Frankfurt demonstriert. Der VCD Hessen war Teil eines Bündnisses, das von mehr als 25 000 Teilnehmern berichtet hatte. Es gab auch eine großangelegte Fahrrad-Sternfahrt. Andere Aktivisten blockierten die Zugänge zum Messegelände. "Wir bleiben überall ungehorsam", erklärte das Bündnis "Sand im Getriebe" nun auf Twitter.

"Das bleibt nicht ohne Wirkung, wenn so viele Menschen eine Verkehrswende fordern und von der Industrie andere Fahrzeuge haben wollen", sagte Nickel. "Die Menschen wollen nicht einfach nur Auto fahren, sie wollen Mobilitätsangebote." Dass die IAA Frankfurt verlasse, sei ein klares Zeichen, dass ein Wechsel stattfinde.