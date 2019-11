Auto - Frankfurt am Main

Berlin/Frankfurt (dpa) - Die Stadt Frankfurt sieht sich als idealen Standort für eine runderneuerte Internationale Automobilausstellung. "Mit seinen rund 750 000 Einwohnern wird Frankfurt durch die Pendler jeden Tag zur Millionenstadt. Hier sind bereits alle Formen der modernen Mobilität vertreten", sagte der städtische Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Neben dem Messegelände habe die Stadt zahlreiche urbane Orte zu bieten, die sich für Veranstaltungen der IAA eigneten. Frank nannte das Mainufer, das Stadion und große innerstädtische Plätze. Als Trumpf sieht der Dezernent zudem den größten deutschen Flughafen, in dessen Nähe auch die Forschungseinrichtung "House of Logistics and Mobility" (Holm) angesiedelt ist. Es habe besonderen Reiz, hier gemeinsam mit der Industrie über die Mobilitätsideen für die Zukunft nachzudenken.

Die IAA Pkw findet seit 1951 in Frankfurt statt. Nach 35 Ausgaben und zuletzt sinkendem Interesse von Besuchern und Ausstellern hat der veranstaltende Verband der Automobilindustrie (VDA) ein neues Konzept für die IAA erarbeitet und den Standort für die nächste Ausgabe im Jahr 2021 neu ausgeschrieben. Frankfurt konkurriert bislang mit fünf anderen Kommunen.