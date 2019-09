Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zu Fuß und auf dem Rad haben tausende Menschen am ersten Publikumstag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) eine rasche Verkehrswende und mehr Klimaschutz gefordert. Die Polizei berichtete von insgesamt etwa 15 000 Menschen, davon etwa 12 500 Radler, die am Samstag zu einer Kundgebung vor den Toren der Messe in Frankfurt zogen. Die Veranstalter sprachen von insgesamt rund 25 000 Teilnehmern. Für die lautstark klingelnden Fahrradfahrer wurden vorübergehend auch Abschnitte der Autobahnen A 661 und A 648 gesperrt.

Die Demonstranten warfen der Auto-Industrie unter dem Motto "#aussteigen" vor, zu lange auf klimaschädliche Verbrennungsmotoren und große Stadt-Geländewagen gesetzt zu haben, um Umsatz zu machen. "Wir brauchen diese IAA nicht, wir brauchen keine Verbrauchershow für Monster-SUVs und Dreckschleudern", sagte Ernst-Christoph Stolper vom Umweltverband BUND bei der Kundgebung.

"Ihr werdet uns nicht mehr los, die gemütlichen Zeiten sind vorbei", rief Stolper in Richtung der Messehallen unter großem Applaus. Auch die große Koalition in Berlin tue viel zu wenig. "Entweder die Politik schafft es, diese Klimakrise zu erledigen oder die Klimakrise erledigt diese Bundesregierung." Am 20. September will das Klimakabinett der Bundesregierung sein Maßnahmenpaket vorlegen.

Die Organisatoren hatten eine großangelegte Fahrradsternfahrt ins Leben gerufen mit insgesamt 13 Routen und weit mehr als 500 Kilometern. Sie sprachen vom größten Fahrrad-Protest, den es bisher im Rhein-Main-Gebiet gegeben habe. Die Zahl der Radler gaben sie mit 18 000 an, weit mehr, als erwartet. Die ersten Gruppen machten sich bereits in der Nacht auf den Weg, unter anderem aus dem rund 200 Kilometer entfernten Stuttgart. Weitere kamen aus Mainz und Wiesbaden sowie Gießen und Aschaffenburg.

Nora Kral aus Offenbach sagte, sie radle mit, weil Druck auf die Industrie gemacht werden müsse, klimafreundliche Autos herzustellen. "Das muss jetzt ernstgenommen werden, nicht erst in 20 Jahren." Cornelia Kipura, die sich ebenfalls in Offenbach der Sternfahrt anschloss, sagte, die Demonstration zeige, wie viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs seien und dass die Autos eine viel zu große Rolle in der Verkehrspolitik einnähmen.

Ein Teil der Sternfahrt, der "Kidical Ride", war explizit für Familien mit Kindern ausgelegt. An der Hauptwache in der Innenstadt trafen sich Fußgänger zu einer Kundgebung und setzten sich anschließend in Richtung Messe in Bewegung. Die Polizei berichtete am Nachmittag von einer friedlichen Stimmung. Im innerstädtischen Verkehr sei es zu Behinderungen gekommen, sie hätten sich aber im erwarteten Rahmen bewegt. Die Autofahrer seien anscheinend darauf eingestellt gewesen.

Die IAA 2019 öffnete am Samstag ihre Tore für die breite Öffentlichkeit, die Messe dauert noch bis 22. September. Am Donnerstag, am Rande des traditionellen Rundgangs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), hatte es in der Halle Proteste gegeben.

Aktionen sind auch an diesem Sonntag geplant. Unter dem Motto "Sand im Getriebe" wollen Aktivisten versuchen, das Messegelände zu blockieren. Details dazu teilten sie nicht mit. Gewalt gegen Personen und Beschädigungen von Infrastruktur soll es aber nicht geben. Die Polizei erwartet mehrere hundert Teilnehmer.

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, sagte mit Blick auf die Proteste, sie gehörten zur lebendigen Debattenkultur. Aus Sicht des VDA hat der erste Publikumstag am Samstag "die hohe Attraktivität der IAA unter Beweis gestellt". Rund 60 000 Besucher seien gekommen, um Weltneuheiten zu erleben. Klimaschutz und individuelle nachhaltige Mobilität sind laut VDA Themen, die eine breite gesamtgesellschaftliche Debatte ausgelöst haben: "Wir beteiligen uns an diesem Dialog in vielfältiger Form", sagte Mattes.