Dettingen (dpa/lsw) - Der Autozulieferer ElringKlinger ist wegen der Flaute an den Automärkten weltweit im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 8,6 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 8,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie ElringKlinger am Mittwoch in Dettingen an der Erms mitteilte.