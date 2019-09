Braunschweig (dpa) - Die Anklagen gegen die Führungsspitze von Volkswagen haben vorerst keine Auswirkungen auf das milliardenschwere Investoren-Verfahren zur Dieselaffäre. Entscheidungen wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation in strafrechtlichen Verfahren hätten zunächst keinerlei unmittelbaren Einfluss auf das zivilrechtliche Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG-Verfahren), teilte das Oberlandesgericht Braunschweig (OLG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Sie binden den Senat in keiner Weise", sagte OLG-Sprecherin Andrea Tietze.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte am Dienstag die Führungsspitze von Volkswagen wegen Marktmanipulation angeklagt. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Vorstandschef Herbert Diess und dem Ex-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn wird vorgeworfen, Anleger im Jahr 2015 zu spät über die Risiken der Dieselaffäre informiert zu haben, wie die Strafverfolger mitteilten.

Am Oberlandesgericht der Stadt wird seit September 2018 über Schadenersatzforderungen von VW-Investoren für erlittene Kursverluste verhandelt. In dem Verfahren geht es im Kern um die Frage, ob VW die Märkte rechtzeitig über den Skandal um Millionen von manipulierten Dieselmotoren informiert hat. Eine Pflichtmitteilung an die Börse - eine sogenannte Ad-hoc-Mitteilung - im Abgasskandal hatte der Konzern am 22. September 2015 veröffentlicht. Aus Sicht der Kläger war dies zu spät, aus VW-Sicht gab es dagegen keine Anhaltspunkte für eine Kursrelevanz, bis die US-Umweltbehörde EPA am 18. September 2015 ihre Anschuldigungen öffentlich gemacht hatte. (Az 3 Kap 1/16)

OLG-Sprecherin Tietze zufolge ist es aber möglich, dass auch im KapMuG-Verfahren strafrechtliche Akten beigezogen werden, aus denen dann Erkenntnisse gewonnen werden können. Voraussetzung dafür sei, dass sich ein Beteiligter auf die Akten bezieht. Ob dem im konkreten Fall nachzukommen sei und in welchem Umfang eine Verwertung der Informationen erfolgen könne, müsse dann geprüft werden.