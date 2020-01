Frankfurt/Berlin (dpa) - Die Stadt Frankfurt verliert die Ausrichtung der Internationalen Automobilausstellung Pkw (IAA). Der veranstaltende Verband der Automobilindustrie (VDA) will mit den Städten Berlin, Hamburg und München weitere Gespräche führen, um in den kommenden Wochen den Zuschlag für die Ausrichtung im Jahr 2021 zu erteilen.

Eine entsprechende Shortlist stellte der VDA am Mittwoch in Berlin vor. An der Ausschreibung hatten sieben deutsche Städte teilgenommen. Aus dem Rennen sind damit neben dem bisherigen Gastgeber Frankfurt auch Köln, Stuttgart und Hannover.

Auch die Ideen und Konzepte der Stadt Frankfurt am Main seien sehr eindrucksvoll gewesen, erklärte der Verband in einer Mitteilung. Die Entscheidung gegen Frankfurt sei nach fast 70 Jahren nicht leicht gefallen. "Doch nach Auswertung aller relevanten Kriterien wird die IAA 2021 nicht mehr am Messestandort Frankfurt am Main stattfinden."

"Wir sind enttäuscht und geschockt", sagte Frankfurts Wirtschafts-Dezernent Markus Frank (CDU). "Dieser schwere Tag lehrt, dass alles, was eine Stadt an Institutionen und Veranstaltungen hat, gepflegt werden muss." Für die Bewerbung hatten sich neben Frank auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stark gemacht. Feldmann hatte allerdings Kritik an der Veranstaltung geübt, auf der er nach seiner Darstellung im September 2019 kein Grußwort sprechen durfte.

Die IAA hatte seit 1951 regelmäßig auf dem Frankfurter Messegelände stattgefunden und bei einzelnen Ausgaben bis zu einer Million Menschen angesprochen. Bei der vorerst letzten IAA im vergangenen Jahr waren hingegen nur noch 560 000 Besucher gekommen. Dafür gab es starke Proteste gegen PS-Protzerei und Flächenverbrauch durch den Autoverkehr. Der VDA will die Messe zu einer Mobilitätsplattform umbauen.