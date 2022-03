Steuern:Das sollten Rentner beim Auswandern beachten

Von Berrit Gräber

Es gibt Menschen, die träumen ihr Leben lang davon, im Alter weit wegzuziehen, in die Berge oder dahin, wo es immer warm ist. Hauptsache, raus aus Deutschland. Manche von ihnen setzen ihren Traum tatsächlich in die Realität um, sie verbringen die letzten Jahre ihres Lebens woanders: in Spanien, Italien, Österreich, USA, in der Karibik oder der Türkei. Das Gute daran ist, dass sie ihre Rente mitnehmen können. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) überweist nach eigenen Angaben etwa 1,8 Millionen Rentnern in 150 Ländern der Erde Geld.