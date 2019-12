Erfurt (dpa/th) - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt sieht die Thüringer Exportwirtschaft in zunehmend schwierigem Fahrwasser. Es sei davon auszugehen, dass das Exportvolumen 2019 etwa 15 Milliarden Euro unter dem des Vorjahres liege, teilte die IHK am Montag mit. Internationale Handelskonflikte, zunehmender Protektionismus und eine schwache Weltkonjunktur wirkten sich aus. Die positiven Wachstumsraten der Vorjahre gehören aus Sicht der Kammer der Vergangenheit an. Vor allem das Geschäft mit anderen EU-Ländern, dem Hauptabsatzmarkt für Thüringer Produkte, und den USA leide.

Zudem hätten sich in den ersten drei Quartalen die Ausfuhren in die USA um 2,7 Prozent verringert. Ausnahme ist laut IHK bislang ausgerechnet das Geschäft mit Großbritannien. Die Brexit-Wirren hätten bislang keine Auswirkungen auf das Exportgeschäft mit dem Vereinigten Königreich gezeigt. Von Januar bis Ende September hätten Thüringer Betriebe Waren im Wert von knapp 830 Millionen Euro verkauft, was einem Plus von 13,7 Prozent entspreche. Großbritannien ist einer der wichtigsten Exportmärkte für die Thüringer Unternehmen.